The Insider: Співробітники російських «ПВК Вагнера» і фсб втекли до Франції, вони дають свідчення

Найманець російської «ПВК Вагнера» і співробітниця фсб запросили політичного притулку у Франції, повідомляє видання The Insider із посиланням на голову проєкту Gulagu.net Володимира Осєчкіна.

Наразі, за даними Осєчкіна, вони дають свідчення в межах розслідування воєнних злочинів росії.

Особа з приватної військової компанії нібито має відношення до роботи штабу і команди «кухаря» путіна Євгена Пригожина.

У співробітниці фсб начебто є «досить серйозний інсайд», повʼязаний із документообігом російської спецслужби, який стосується вторгнення в Україну і процесів по лінії департаменту контррозвідки і міноборони рф.

За даними Осєчкіна, двоє перебіжчиків були в одному літаку і, прибувши до Франції, синхронно пішли просити про політичний притулок. Кожен із них під час польоту думав, що інший за ним стежить.

Осєчкін каже, що за останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з росії і попросити про притулок. Вони теж дають свідчення.