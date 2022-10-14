Президент присвоїв звання Герой України сотенному УПА Мирославу Симчичу та ще 11 військовим

Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України сотенному УПА Мирославу Симчичу та 11 українським військовослужбовцям, одному з яких — посмертно.

Відповідні укази від 14 жовтня опубліковані на сайті глави держави.

Мирославу Симчичу нині 99 років. Тридцять два роки свого життя він провів у радянських таборах. 4 грудня 1948 Мирослав Симчич дав свій останній бій, після чого його засудили Івано-Франківським військовим трибуналом за участь в УПА. У 1985 році він остаточно вийшов на волю. Тільки зараз Симчича удостоїли званням Герой України.

Окрім нього, це звання з врученням «Золотої Зірки» присвоїли полковникам Олегу Гончаруку, Євгенію Курашу, Валерію Падителю та Ігорю Скибюку, підполковникам Дмитру Завадському, Ростиславу Козію і Сергію Побережцю, майору Євгену Соловйову, майстер-сержанту Борису Харчуку, генерал-лейтенанту, командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку.

Посмертно звання Герой України присвоїли майору Національного антикорупційного бюро України Івану Гвоздєву.