Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаєву зросла до восьми

«Рятувальники завершили пошукову операцію... Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих. Таким чином, унаслідок російської атаки 13 жовтня загинуло вісім миколаївців: сім мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування», — написав він.

Напередодні стало відомо, що 11-річний хлопчик, якого витягли з-під завалів живим, помер у лікарні від зупинки серця. Загалом від обстрілу пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки. В одній із них, куди влучила ракета, два під’їзди аварійні.