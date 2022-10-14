Reuters: США готують новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн

Reuters із посиланням на двох поінформованих американських посадовців пише, що США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму $725 мільйонів.

Очікується, що в новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

Посадовці уточнили, що час оголошення, а також його вміст та вартість пакета можуть змінюватися залежно від ситуації.

Озброєння, яке додали в пакет має допомогти ЗСУ в контрнаступі, але серед нього немає засобів для протидії ракетним атакам.