Люди з окупованих територій, які втратили документи, зможуть повернутися з-за кордону за свідоцтвом про народження

Громадяни України старше 18 років, які втратили свої документи, зможуть повернутися з-за кордону за наявності свідоцтва про народження.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Таких людей ідентифікують згодом, уже на території України. Громадяни України до 18 років теж можуть повернутися до країни за наявності свідоцтва про народження, а Державна прикордонна служба самостійно внесе дані про людину в базу.

Також робоча група МінТОТ вирішила розширити повноваження консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії, щоб спростити порядок видачі тимчасового посвідчення для повернення в Україну.