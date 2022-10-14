У Рівненській області скорочують комендантську годину

У Рівненській області вирішили скоротити комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Це питання винесли через колективні звернення власників бізнесу нашого регіону. У низці областей України вже ухвалили рішення про скорочення тривалості комендантської години. Воно доцільне з економічної точки зору. Тож наша Рада оборони ухвалила його одноголосно», — зазначив він.

Рішення запрацює з понеділка, 17 жовтня.

Крім цього, в області повністю скасували наказ про обмеження продажу алкоголю.