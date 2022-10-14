ЗСУ знищили ще 500 російських окупантів

Збройні сили України за добу 13 жовтня знищили ще 500 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 64 300 військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 14 жовтня.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 521 танк (+10 за минулу добу);
- 5 172 бойові броньовані машини (5);
- 1 566 артилерійських систем (10);
- 362 реактивні системи залпового вогню (5);
- 186 засобів ППО (3);
- 268 літаків;
- 240 гелікоптерів;
- 1 199 дронів (17);
- 316 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 944 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (9);
- 142 одиниці спеціальної техніки (2).
Найбільших втрат минулої доби росіяни зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.