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ЗСУ знищили ще 500 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу 13 жовтня знищили ще 500 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 64 300 військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 14 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 521 танк (+10 за минулу добу);
  • 5 172 бойові броньовані машини (5);
  • 1 566 артилерійських систем (10);
  • 362 реактивні системи залпового вогню (5);
  • 186 засобів ППО (3);
  • 268 літаків;
  • 240 гелікоптерів;
  • 1 199 дронів (17);
  • 316 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 944 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (9);
  • 142 одиниці спеціальної техніки (2).

Найбільших втрат минулої доби росіяни зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.