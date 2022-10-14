ЗСУ знищили ще 500 російських окупантів

Збройні сили України за добу 13 жовтня знищили ще 500 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 64 300 військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 14 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

2 521 танк (+10 за минулу добу);

5 172 бойові броньовані машини (5);

1 566 артилерійських систем (10);

362 реактивні системи залпового вогню (5);

186 засобів ППО (3);

268 літаків;

240 гелікоптерів;

1 199 дронів (17);

316 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 944 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (9);

142 одиниці спеціальної техніки (2).

Найбільших втрат минулої доби росіяни зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.