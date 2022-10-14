Українська армія на півдні знищила три командні пункти російської армії та кілька РСЗВ

Українська армія протягом минулої доби на півдні знищила три командні пункти російської 35 армії, а також завдала удару по чотирьох позиціях російської ППО.

Про це пише Оперативне командування «Південь».

«Ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи як спроби викрити наші позиції. Так, сьогодні вдень ДРГ противника вийшла на наш спостережний пост. Унаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат — є загиблі та поранені, і ретирувався», — йдеться в повідомленні.

Російська авіація двічі вдарила по українських позиціях у районі села Давидів Брід, але безуспішно.

«Наші авіаційні удари були в 3,5 раза більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю: уражено 4 позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах», — зазначили в ОК «Південь»..

Крім цього, українські військові знищили дві реактивні системи залпового вогню «Ураган», їхнього «молодшого брата» — «Град», і «старшого» — важку вогнеметну систему «Сонцепьок», станцію радіоелектронної боротьби, два 120-мм міномети, три танки, три командні пункти підрозділів ворожої 35 армії.