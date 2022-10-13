Португалія передасть Україні шість гелікоптерів Ка-32, які потрапили під санкції

Португалія передасть Україні шість транспортних гелікоптерів Ка-32А11ВС, які розробляла ще радянська компанія «Камов». Один із них перебуває в неробочому стані після аварії.
Про це заявила міністр оборони Португалії Елена Каррейрас, передає Observador.
Вона уточнила, що гелікоптери передають на запит України. Київ погодився прийняти гелікоптери «в тому стані, в якому вони перебувають».
Португалія не має можливості експлуатувати й навіть ремонтувати ці гелікоптери через те, що вони потрапили під антиросійські санкції.
- Раніше Португалія оголошувала про передання Україні індивідуального спорядження, зброї, боєприпасів, бронетехніки, систем звʼязку, безпілотників та медико-санітарного обладнання.