Португалія передасть Україні шість гелікоптерів Ка-32, які потрапили під санкції

Португалія передасть Україні шість транспортних гелікоптерів Ка-32А11ВС, які розробляла ще радянська компанія «Камов». Один із них перебуває в неробочому стані після аварії.

Про це заявила міністр оборони Португалії Елена Каррейрас, передає Observador.

Вона уточнила, що гелікоптери передають на запит України. Київ погодився прийняти гелікоптери «в тому стані, в якому вони перебувають».