Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаєву зросла до чотирьох осіб

Кількість загиблих від нічного ракетного удару росіян по Миколаєву зросла до чотирьох людей.

Голова обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що рятувальники о 16:15 дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки. Їй було 32 роки.

До цього рятувальники деблокували тіла 31-річного чоловіка та 80-річної жінки. Врятувати вдалося 11-річного хлопчика, який провів під завалами 6 годин. Його доставили до лікарні.

Четвертого загиблого знайшли під завалами човникової станції — він був співробітником Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України і перебував на добовому чергуванні.