У звільненому селищі Куп’янськ-Вузловий знайшли тіла ще трьох цивільних

У звільненому селищі Куп’янськ-Вузловий (Харківська область) знайшли тіла ще трьох цивільних, повідомила прокуратура.

Один із загиблих — місцевий мешканець. Його у дворі домоволодіння поховав товариш. Він розповів правоохоронцям, що 21 вересня російський військовий вистрілив в голову загиблого через те, що той допомагав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів.

Також на узбіччі дороги слідча група виявила ще два тіла — чоловіка та жінки. За попередньою версією, загиблі потрапили під мінометний обстріл росіян.

Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).