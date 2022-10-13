Київський суд дав бойовику «днр» 13 років вʼязниці. Він був охоронцем терориста «Гіві»

Шевченківський районний суд Києва призначив 13 років позбавлення волі бойовику терористичної організації «днр».

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зрадник із 2016 року воював у складі збройних формувань так званої «днр». Він був одним із особистих охоронців терориста «Гіві» (михайло толстих), який очолював так званий «батальйон Сомалі». Разом зі своїм «начальником» бойовик давав інтервʼю псевдожурналістам «днр».

У серпні 2022 року Збройні сили України взяли зрадника у полон. Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

Суд визнав його винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Тепер бойовик «днр» проведе 13 років за ґратами, а його майно конфіскують.