NASA планує 14 листопада знову запустити космічний корабель на Місяць

Космічна агенція США NASA 14 листопада знову спробує запустити свою місію Artemis I на Місяць.
Про це пише CNN.
Запуск системи Space Launch System (SLS) розпочнеться о 12:07 за східним часом.
Якщо запуск буде успішним, ракета заввишки 98 метрів відправить космічний корабель Orion у подорож навколо Місяця, щоб перевірити системи. Місія пройде без екіпажу і триватиме 25 днів. Планується, що космічний корабель повернеться на Землю 9 грудня — він має приводнитися в Тихому океані.
Загальна мета проєкту NASA Artemis — уперше за пів століття повернути людей на Місяць. Місія Artemis I має випробовувати ракету, космічний корабель і всі його системи, щоб переконатися, що вони безпечні для астронавтів.
- 29 серпня NASA довелося скасувати запуск місії Artemis-1 через витік рідкого водню з ракети-носія SLS, через що не охолоджувався один із чотирьох двигунів.
- Перший політ із космонавтами в межах місії Artemis-2 навколо Місяця запланований на 2024 рік. Місія Artemis-3 стане першою після «Аполлона-17», яка доставить людей на поверхню Місяця (за планом — у 2025 році). Запланована тривалість місії становить трохи менше ніж 38 днів. Капсула повернеться на Землю (приводниться в океан у Сан-Дієго в Каліфорнії) 11 жовтня.
- 3 вересня NASA знову відклала запуск ракети SLS.