Новини

Окупанти втратили за добу понад 400 військових і 6 гелікоптерів

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 13 жовтня:

  • 63 800 військових (+420 за добу);
  • 2 511 танків (+6);
  • 5 167 бойових броньованих машин (+11);
  • 1 556 артилерійських систем (+17);
  • 357 реактивних систем залпового вогню (+2);
  • 183 засоби протиповітряної оборони;
  • 268 літаків;
  • 240 гелікоптерів (+6);
  • 1 182 безпілотники (+33);
  • 316 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 3 935 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+9);
  • 140 одиниць спеціальної техніки;

У Генштабі уточнили, що інформація публікується за звичайним алгоритмом — до скорегованих даних додані втрати ворога за попередню добу.