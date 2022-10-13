Окупанти втратили за добу понад 400 військових і 6 гелікоптерів

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 13 жовтня:
- 63 800 військових (+420 за добу);
- 2 511 танків (+6);
- 5 167 бойових броньованих машин (+11);
- 1 556 артилерійських систем (+17);
- 357 реактивних систем залпового вогню (+2);
- 183 засоби протиповітряної оборони;
- 268 літаків;
- 240 гелікоптерів (+6);
- 1 182 безпілотники (+33);
- 316 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 3 935 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+9);
- 140 одиниць спеціальної техніки;
У Генштабі уточнили, що інформація публікується за звичайним алгоритмом — до скорегованих даних додані втрати ворога за попередню добу.