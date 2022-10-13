Генштаб: Ворожі підрозділи на деяких напрямках отримують накази припинити наступ

Окупанти почали отримувати наказ припинити наступ через свій моральний стан та численні випадки дезертирства.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства мобілізованих і невиконання бойових наказів», — йдеться у зведенні.

У районі Токмака Запорізької області українські підрозділи уразили три зенітні ракетні комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезли до місцевої лікарні. У Херсонській області в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки втрати противника сягнули до 150 осіб вбитими.