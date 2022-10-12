В Оріхові на Запоріжжі за добу було 324 «прильоти»

У місті Оріхів на Запоріжжі за один день зафіксували 324 «прильоти».

Про це повідомила заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич.

«Ми пережили цей день. Всього за сьогодні по Оріхову було 324 «прильоти». Якщо до обіду було більш як 200, то на кінець дня вже 324», — написала вона.

За її словами, девʼятеро місцевих жителів дістали поранення.

Мандрич звернулась до жителів міста з проханням залишатися в укриттях.