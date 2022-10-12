Євросоюз заборонить з квітня 2023 року вхід у свої порти зареєстрованим у російських реєстрах кораблям

Європейський Союз з 8 квітня 2023 року заборонить кораблям, які сертифіковані Російським морським регістром судноплавства, заходити до своїх портів. Відповідні обмеження ухвалили в останньому пакеті санкцій.

Про це пише Департамент транспорту Естонії.

Усі свідоцтва, видані Російським морським регістром від імені держави-члена ЄС до 7 жовтня 2022 року, мають бути анульовані, а їхня дія призупинена до 8 квітня 2023 року відповідною державою ЄС.

Крім цього, якщо країна-член ЄС уповноважила російський регістр на проведення перевірок та інспекцій, то вона має відкликати такі дозволи до 5 січня 2023 року.