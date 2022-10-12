Росія обстріляла підстанцію у Дніпропетровській області — Запорізька АЕС повністю знеструмлена

Росія обстріляла підстанцію «Дніпровська» у Дніпропетровській області. Через це аварійно відімкнулася лінія звʼязку ЗАЕС — Дніпровська, а Запорізька АЕС повністю знеструмленаю.

Про це «Енергоатом» повідомив вранці 13 жовтня.

Після цього в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. «Енергоатом» підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального, однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії.

За даними українських розвідників станом на 10 жовтня, усі шість блоків ЗАЕС перебувають у «холодному стані». Живлення станції, зокрема й систем безпеки, здійснювалося за рахунок повітряної лінії 750 кВ «Дніпровська».