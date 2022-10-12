ОК «Південь»: ЗСУ «закріпили успіх» зі звільнення пʼяти населених пунктів на Херсонщині

Збройні сили України закріпили успіх зі звільнення пʼятьох населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Мова йде про Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам’янку, Трифонівку та Червоне в Бериславському районі. Там відновлюють соціальну та критичну інфраструктуру.

Вранці під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні противник намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки. Після цієї вилазки російські окупанти зазнали втрат і змушені були відступити.

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