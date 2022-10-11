У Дніпрі викрили поплічника екснардепа киви, який коригував російські удари по місту

Служба безпеки України викрила чоловіка із «найближчого оточення» колишнього народного депутата іллі киви, який коригував російські ракетні удари по Дніпру.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Затриманим виявився місцевий бізнесмен, який очолював «одне з місцевих громадських обʼєднань, підконтрольних керівництву забороненої ОПзЖ.
В Офісі генпрокурора повідомили, що він отримав підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, із серпня по вересень цього року зрадник фіксував і передавав росіянам інформацію про кількість і місця дислокації ЗСУ, розміщення блокпостів і засобів ППО.
Також він повідомляв ворогу про розташування обʼєктів критичної інфраструктури, основних дорожньо-транспортних магістралей та залізничних вокзалів на території Дніпропетровської області. Цю інформацію війська рф використовували для ракетних атак.
Російський агент надіслав відео пуску ракети ППО та координати можливого місця розташування техніки з посиланням на Google Maps.
Чоловіка викрили під час виконання чергового завдання ворога. Підозрюваного триматимуть під вартою.
- 7 жовтня у Києві Служба безпеки викрила злочинне угруповання, яким керував колишній нардеп та підозрюваний у держзраді ілля кива. Воно називалося «Патріоти за життя».