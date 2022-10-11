ГУР Міноборони: Росіяни масово завозять до білорусі іранські дрони, натомість вивозять військову техніку та боєприпаси

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що росіяни завезли в білорусь 32 іранські безпілотники Shahed-136, а до 14 жовтня планують завезти ще 8.

Про це пише ГУР у своєму Telegram-каналі.

«Також білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби та боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «Кіровська» у Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами — 12 вагонів/492 тонни, який відправили із 43 арсеналу зберігання ракет і боєприпасів зс білорусі (Добруш, Гомельська область)», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, найближчим часом там планують відправити ще 13 залізничних ешелонів із технікою, боєприпасами та іншим військовим майном.