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Окупанти втратили у війні з Україною вже понад 63 тисячі військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Втрати російської армії у війні з Україною вже становлять понад 63 тисячі військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога такі:

  • 63 110 представників особового складу (+240 за добу);
  • 2 504 танки (+9);
  • 5 162 бойові броньовані машини (+13);
  • 1 496 артилерійських систем (+10);
  • 353 реактивні системи залпового вогню;
  • 181 засіб протиповітряної оборони;
  • 268 літаків (+1);
  • 235 гелікоптерів;
  • 1 114 безпілотників (+17);
  • 295 крилатих ракет (+46);
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 916 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
  • 136 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.