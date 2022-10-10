У Сумській області від обстрілу росіян загинула людина. Ще четверо отримали поранення

Війська рф тричі обстріляли з САУ та мінометів Білопільську громаду. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Близько 10:00 у Конотопському районі від обстрілу рф поранення отримали два працівники підприємства та рятівник ДСНС.

Із 13:00 росіяни почали обстрілювати Шосткинський район із крупнокаліберного кулемета. В одному з сіл Краснопільської громади було пʼять «прильотів» з САУ.

Також війська рф тричі обстріляли з САУ та мінометів Білопільську громаду.

Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. У Білопіллі снаряди пошкодили багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат та підприємство.

Також під російським вогнем опинилися Великописарівська та Юнаківська громади. Обійшлося без жертв.