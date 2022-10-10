У Кривому Розі через атаку росіян під землею опинилися понад 850 шахтарів

Після ударів росіян та знеструмлення частини Кривого Рогу у шахтах під землею опинилися понад 850 шахтарів.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Більшість з них вже підняли на поверхню, цей процес триває.

У Камʼянському та Криворізькому районах під ударом армії рф також опинилася критична інфраструктура. У Кривому Розі 30 тисяч людей лишилися без води. Зараз водопостачання уже відновили. Деякі райони були знеструмлені. Наразі енергетики ще працюють, 11 тисяч родин лишаються без світла.