Литва запустила обмін гривні на євро для українців

Банк Литви та Національний банк України з 10 жовтня запустили для українців обмін готівкової гривні на євро.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Відповідно до угоди, громадяни України, які в Литві мають офіційний статус біженця, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Обмінні операції можна буде здійснити у відділеннях Šiaulių bankas у великих містах Литви: Вільнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда та Тельшяй.

Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну людину. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Обмінний курс гривні до євро визначатиме НБУ.

Інформацію про курс можна буде дізнатися на офіційному вебсайті Банку Литви. Комісія за трансакцію є стандартною та фіксованою комісією банку Литви за операцію обміну валюти — €2,5.