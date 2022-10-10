СБУ оголосила в розшук низку російських чиновників. Серед них — медведєв та шойгу

Служба безпеки України оголосила в розшук низку російських чиновників. Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії рф.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У розшук оголосили експрезидента рф дмитра медведєва, очільника держдуми вʼячеслава володіна, директора фсб олександра бортнікова, начальника росгвардії віктора золотова, міністра внутрішніх справ рф михайла колокольцева, члена радбезу рф валентину матвієнко, директора служби зовнішньої розвідки рф сергія наришкіна, міністра оборони сергія шойгу, члена радбезу ігоря щоголєва, секретаря радбезу рф сергія патрушева.

Вони є підозрюваними у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Такі злочини караються позбавленням волі на строк до 15 років або довічно.