Червоний Хрест заперечив інформацію про припинення роботи місії в Україні

Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово припинив свою роботу в Україні з «міркувань безпеки».
Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова прессекретаря МКЧХ.
Оновлення 17:00. Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заперечили інформацію про припинення роботи Червоного Хреста на території України.
«Товариство Червоного Хреста України у зв'язку з сьогоднішніми ракетними атаками по містам України працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим. Партнери по міжнародному руху Червоного Хреста також продовжують працювати на території України, аби спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей», — ідеться у повідомленні.
Норвезька рада у справах біженців також повідомила, що вона припинила свою допомогу, доки її можна буде безпечно відновити.
- Станом на 11:40 російські війська застосували по Україні понад 80 ракет, з них 45 збили українські сили ППО. Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Наразі в Україні від масованих ракетних ударів пошкоджені 11 важливих інфраструктурних обʼєктів у восьми регіонах і місті Києві. Зараз частину областей знеструмлено, можуть бути тимчасові перебої зі світлом, водою та звʼязком.