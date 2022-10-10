Від ранкових ракетних атак загинули 11 людей. У чотирьох областях досі немає світла

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу восьми областей України виникло 30 пожеж. Від атаки загинули 11 людей, ще 64 дістали поранення.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Наразі електропостачання відсутнє в чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська та Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.
До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад тисячу фахівців та близько 120 одиниць техніки ДСНС.
- Станом на 11:40 російські війська застосували по Україні понад 80 ракет, з них 45 збили українські сили ППО. Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Наразі в Україні від масованих ракетних ударів пошкоджені 11 важливих інфраструктурних обʼєктів у восьми регіонах і місті Києві. Зараз частину областей знеструмлено, можуть бути тимчасові перебої зі світлом, водою та звʼязком.