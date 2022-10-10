Влада просить українців обмежити використання електрики з 17:00 до 22:00

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону закликав українців не користуватися електрикою з 17:00 до 22:00.
«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії», — зазначив він.
За словами Тимошенка, це допоможе пройти критичні навантаження електромереж у час пік.
- Станом на 11:40 російські війська застосували по Україні понад 80 ракет, з них 45 збили українські сили ППО. Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Наразі в Україні від масованих ракетних ударів пошкоджені 11 важливих інфраструктурних обʼєктів у восьми регіонах і місті Києві. Зараз частину областей знеструмлено, можуть бути тимчасові перебої зі світлом, водою та звʼязком.