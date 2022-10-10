«Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі». Як світ відреагував на ракетний обстріл України

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вражений нападами росії на мирних жителів України.

«Глибоко вражений нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце у 21-му столітті. Я засуджую їх найрішучішим чином. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі», — наголосив він .

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола назвала масовані бомбардування українських міст Росією злочином, за який винні відповідатимуть.

«Те, що відбувається зараз у Києві, викликає огиду. Це знову показує світові режим, з яким ми стикаємося: той, який цілиться без розбору. Той, що обрушує жах та смерть на дітей. Це злочинно. Вони будуть притягнуті до відповідальності. Україна переможе. Європа не відвернеться», — написала Метсола.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу написав, що росія вкотре показала своє боягузливе обличчя і має бути оголошена державою, що спонсорує тероризм.

«Я найрішучішим чином засуджую ракетні обстріли Києва, Запоріжжя, Дніпра та інших українських міст. Росія вкотре показала своє боягузливе обличчя і повинна бути оголошена державою, яка спонсорує тероризм», — зазначив він .

Президент Литви Гітанас Науседа закликав надати Україні більше зброї.

«Російській жорстокості немає межі. Київ та інші українські міста знову зазнали артилерійського обстрілу російської армії. Вони націлені на центри міст, житлові будинки, дороги в годину пік. Це державний тероризм у чистому вигляді. Більше зброї, щоб Україна перемогти це зло», — наголосив він .

У свою чергу, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також заявив, що Путіна треба зупинити великою кількістю зброї, а не лише великою кількістю слів.

«Єдиний спосіб зупинити путінський геноцид - продовжувати зупиняти його, доки він не зупиниться. З великою кількістю зброї, а не лише з великою кількістю слів», — написав він.

Президент Молдови Майя Санду також засудила масований російський ракетний обстріл українських міст.

«Рішуче засуджую масовані російські ракетні обстріли українських міст, включаючи Київ. Жорстокість, терор і вбивства безневинних мирних жителів мають бути негайно припинені», — наголосила вона.