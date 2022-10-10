Росія за сьогодні випустила по Україні вже 83 ракети

У понеділок, 10 жовтня, росія випустила по Україні вже 83 ракети, з них 43 знищено силами української ППО.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Станом на 11:34, попередньо, 83 ракети, 43 збито. Дані уточнюються», — написала Маляр, посилаючись на дані Генштабу.

Росія ударила по Україні ракетами Х-101, Х-555, «Калібр», «Іскандер», Ф-300 і «Торнадо», заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ворог використовує високоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають із стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також використовуються ракети «Калібр» з Чорного моря та «Іскандер», Ф-300 і «Торнадо», — сказав Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

У понеділок вранці росіяни завдали ракетних ударів по багатьох містах України. Зокрема, пролунали вибухи у Києві, Хмельницькому, Львові, Житомирі, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі та інших населених пунктах.