Ворог атакував чотири райони Києва — загинули 5 людей, постраждали 32

Ворог атакував чотири райони Києва, є влучання у різні обʼєкти критичної інфраструктури, загинули пʼять людей, постраждали — 32, на всіх місцях працюють рятувальні служби.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Шевченківський район. Три влучання по району. Пошкоджено проїжджу частину. Шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. За попередньою інформацією, пʼятеро людей загинуло, 24 травмовано. Також два влучання в різні обʼєкти інфраструктури. Постраждали три людини» — йдеться в повідомленні.

У Святошинському районі є влучання в одноповерховий будинок — травмовано три особи.

У Голосіївському районі зафіксовано два влучання в різні обʼєкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждала одна особа.

У Деснянському районі є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждала одна особа. Наслідки уточнюють.

На всіх місцях та обʼєктах працюють рятувальні служби.