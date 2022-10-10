«Укрзалізниця» працює у штатному режимі і готується до подачі евакуаційних потягів у разі потреби

Усі залізничні вокзали України працюють у штатному режимі на висадку та посадку, пасажири в укриттях.

«Ми продовжуємо тримати руку на пульсі, резервні вагони готові до подачі у разі необхідності. Додаткові рейси — за потреби — будуть оголошені на офіційних каналах «Укрзалізниці», — зазначила пресслужба УЗ.

Компанія також попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у звʼязку з ушкодженням контактної мережі. Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух.

Оновлено 10:30. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття.