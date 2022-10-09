Spiegel: Німеччина передасть Україні зимове спорядження на €11 мільйонів

Уряд Німеччини відправить Україні куртки, намети та інше зимове спорядження для армії.

Про це пише Spiegel із посиланням на власні джерела.

Цей вантаж містить 100 тисяч теплих курток та іншого зимового одягу, 100 наметів з підігрівом, а також сотні мобільних електрогенераторів та набори продуктів харчування.

Наприкінці літа в листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга міністр оборони Олексій Резніков попросив забезпечити формою 200 тисяч військових ЗСУ. Крім Німеччини, відправити зимовий одяг українським воїнами погодилися ще кілька інших країн НАТО.