Голова Луганської ОВА назвав ще сім звільнених ЗСУ населених пунктів. У міноборони рф підтвердили це

Збройні Сили України звільнили ще сім населених пунктів у Луганській області.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
«Незважаючи на резонанс в інтернет-спільноті, ми не одразу повідомили, що окупантів вигнали з цього населеного пункту. На той час там ще тривали стабілізаційні заходи. Як і в інших селах, до яких увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною», — уточнив він.
А саме:
- село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
- село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
- село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.
За словами Гайдая, першою Збройні сили України звільнили Греківку.
У виданні «Настоящее время» звернули увагу, що мапи на брифінгу російського міноборони підтверджують, що армія рф втратила контроль над цими населеними пунктами.
На цьому фото — брифінг міністерства оборони росії 8 жовтня:
А на цьому – 9 жовтня:
- 7 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом тижня українські військові звільнили 29 населених пунктів на сході, зокрема шість на Луганщині.