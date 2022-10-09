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ЗСУ знищили ще 440 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу 8 жовтня знищили ще 440 російських окупантів — 62 500 з початку війни. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 9 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 486 танків (14);
  • 5 133 бойові броньовані машини (22);
  • 1 477 артилерійських систем (18);
  • 348 реактивних систем залпового вогню (3);
  • 180 засобів ППО;
  • 266 літаків;
  • 235 гелікоптерів (1);
  • 1 086 дронів (7);
  • 247 крилатих ракет (1);
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 890 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (15);
  • 136 одиниць спеціальної техніки.