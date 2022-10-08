Головне управління розвідки: У Москві почалися арешти військових

У Москві розпочались арешти військових.
Про це повідомляє Головне управління розвідки
«У російській столиці розпочався комплекс «заходів» спрямованих проти військових. Рух в центрі перекрито», — йдеться в повідомленні. У місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського — «еліти» росгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.
Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність.