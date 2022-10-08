Командувачем російських військ у війні проти України призначили генерала суровікіна

Командувачем російських військ в Україні призначили генерала сергія суровікіна.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на міноборони рф.

Суровікін з жовтня 2017 року обіймав посаду головнокомандувача Повітряно-космічних сил російської федерації. З січня по квітень 2019 року командував угрупуванням військ росії в Сирії.

Генерал відомий, серед іншого, тим, що виконував обовʼязки командира мотострілецького батальйону гвардійської мотострілецької дивізії, який брав участь у придушенні протестів проти спроби державного перевороту в СРСР у серпні 1991 року.