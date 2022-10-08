Внаслідок вибуху на Кримському мосту загинуло троє людей

Унаслідок вибуху на Кримському мосту, за попередніми даними, загинули троє людей.

Про це повідомило російське видання РИА Новости з посиланням на дані слідчого комітету росії.

На мосту загинули пасажири легковика, що їхав поряд із вантажівкою, яка вибухнула. Ідеться про тіла чоловіка та жінки. Їхні особи встановлюють.

Також «слідство» встановило дані власника вантажного автомобіля, що підірвався. Це, ймовірно, житель Краснодарського краю.