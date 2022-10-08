Окупанти обстріляли Запорізьку область зі «Смерчів», одна людина загинула

Росіяни обстріляли касетними боєприпасами село в Запорізькій області. Загинула одна людина, постраждали ще четверо, зокрема маленька дитина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Поміж постраждалих — однорічна дівчинка на ім’я Аделіна. Дитина зазнала множинних мінно-вибухових поранень. Наразі вона перебуває в лікарні в тяжкому стані.

В інших постраждалих діагностували контузію, осколкові поранення, перебиті кінцівки, відірвані пальці. Всім надають необхідну медичну допомогу.

За даними Старуха, війська рф обстріляли село в Запорізькому районі касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню «Смерч».