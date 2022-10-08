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ЗСУ за добу ліквідували ще 380 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 227 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 62 060 осіб, зокрема 380 за останню добу.

Загальні бойові втрати російських військ становлять:

  • танків — 2472 (+6) одиниць;
  • бойові броньовані машини — 5 111 (+18) одиниць;
  • артилерійських систем — 1 459 (+4) одиниць; 
  • РСЗВ — 345 (+1) одиниць;
  • засоби ППО — 180 (+3) одиниць;
  • літаків — 266 одиниць; 
  • гелікоптерів — 234 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 079 (+12);
  • крилаті ракети — 246;
  • кораблі/катери — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3 875 (+13) одиниць;
  • спеціальна техніка — 136 (+1) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.