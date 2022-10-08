ЗСУ за добу ліквідували ще 380 російських окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 227 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 62 060 осіб, зокрема 380 за останню добу.

Загальні бойові втрати російських військ становлять:

танків — 2472 (+6) одиниць;

бойові броньовані машини — 5 111 (+18) одиниць;

артилерійських систем — 1 459 (+4) одиниць;

РСЗВ — 345 (+1) одиниць;

засоби ППО — 180 (+3) одиниць;

літаків — 266 одиниць;

гелікоптерів — 234 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 079 (+12);

крилаті ракети — 246;

кораблі/катери — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 875 (+13) одиниць;

спеціальна техніка — 136 (+1) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.