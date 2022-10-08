Росіяни знову повністю знеструмили ЗАЕС — на станції працюють генератори

Російські загарбники повністю знеструмили Запорізьку атомну електростанцію, обстрілявши останню лінію звʼязку Запорізької АЕС з енергосистемою.

Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».

«Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія звʼязку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС — Дніпровська. У результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори», — йдеться в повідомленні.

В «Енергоатомі» додають, що наявних запасів дизельного пального для їх роботи у такому режимі вистачить на 10 діб, за цей час потрібно відновити лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.