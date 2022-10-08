Окупанти вночі обстріляли Харків ракетами С-300, є постраждалий

Російські окупанти у ніч на 8 жовтня обстріляли Харків ракетами С-300. Внаслідок атаки ворога постраждав місцевий мешканець.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Після опівночі загарбники завдали чотирьох ударів по Салтівському району та один — по Основʼянському.
Ракети типу С-300 були запущені з російського Бєлгорода.
За словами глави ОВА, внаслідок атаки ворога пошкоджений спорткомплекс і нежитлові приміщення. Є влучання у відкриті території.
Попередньо, із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік. На місцях працюють правоохоронні органи та профільні служби.