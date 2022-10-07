На Запорізькій АЕС провели ротацію місії МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію представників місії на Запорізькій АЕС. Тепер команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох.

Про це агентство повідомило у Twitter.

«Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і зараз на заводі перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій», — ідеться в повідомленні.