За два місяці з особливо небезпечних регіонів евакуювалися 115 тисяч українців

За останні два місяці понад 115 тисяч українців виїхали з особливо небезпечних регіонів, тимчасово окупованих і щойно звільнених територій, а також у межах обовʼязкової евакуації з Донеччини.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Тільки з Харківщини виїхали понад 15 тисяч людей, здебільшого це жінки з дітьми, а також літні та маломобільні люди. Евакуюються також люди, чиї населені пункти нещодавно вдалося звільнили від росії.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення свої домівки покинули мільйони українців.

«Закликаємо всіх, хто перебуває на щойно звільнених територіях, відповідально поставитися до ситуації. Інфраструктура багатьох міст і сіл суттєво пошкоджена ворогом. Ми все полагодимо та відбудуємо, але поки що тут жити небезпечно. Раджу за можливості виїхати на зимовий період», — закликав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.