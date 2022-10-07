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Генштаб: росія втратила в Україні 350 військових, 17 танків та 20 дронів за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 7 жовтня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 61 680 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 466 танків;
  • 5 093 бойові броньовані машини;
  • 1 455 артилерійських систем;
  • 344 реактивні системи залпового вогню;
  • 177 засобів протиповітряної оборони;
  • 266 літаків;
  • 233 гелікоптери;
  • 3 862 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 1 067 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 135 одиниць спеціальної техніки;
  • 246 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.