Twitter додав кнопку редагування для передплатників зі США

Соцмережа Twitter 6 жовтня дозволила своїм передплатникам у США редагувати твіти. Раніше ця функція запрацювала також у Канаді, Австралії та Новій Зеландії.
Про це пише Reuters.
Користувачі платної версії Twitter Blue за $4,99 на місяць зможуть редагувати свої твіти «кілька разів» протягом 30 хвилин після публікації, повідомили в компанії.
Наразі вони уже користуються функцією, яка зберігає твіти до однієї хвилини, дозволяє переглянути твіт і «скасувати» його перед публікацією.
Відредаговані твіти матимуть спеціальну позначку, яка відображатиме час останнього редагування. Користувачі також зможуть натиснути мітку на відредагованому твіті, щоб переглянути його попередні версії.
- 5 жовтня американський бізнесмен Ілон Маск змінив свою позицію щодо угоди про придбання соцмережі Twitter. Тепер він хоче таки завершити її. Twitter отримав листа Маска з пропозицією закрити угоду, але в компанії ще не зазначили, чи погодилися на неї.