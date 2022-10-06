«Я був незручним главою НБУ». Шевченко прокоментував вручення йому підозри в розкраданнях в Укргазбанку

Ексголова Національного банку Кирило Шевченко відкидає звинувачення у причетності до розкрадань в Укргазбанку протягом перебування на посаді голови правління цього банку.

Про це він написав у Facebook.

«Я не став говорити про майже дворічний політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовив серйозне погіршення проблем зі здоровʼям. Я не був зручним головою Національного банку», — заявив Шевченко.

Він додав, що інформація про оголошення підозри стала для нього неочікуваною. «Офіційно заявляю: озвучені правоохоронцями «виявлені факти» є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних і недоведених суджень. Я готовий відповідати за кожен свій підпис!» — наполягає Шевченко.

Ексголова Нацбанку наголошує, що протягом його правління всі фінансові операції Укргазбанку підтверджувалися як іноземними аудиторами, так і Державною аудиторською службою.

Також Шевченко звернув увагу, що справі, у якій йому вручили підозру — понад три з половиною роки, але весь цей час її так і не розслідували. «Проте сам факт справи періодично використовувався для репутаційних атак на мене. У такий спосіб мене намагалися, але безрезультативно, схилити до рішень, які я вважаю шкідливими для фінансової стабільності держави та загрозою для інституційної незалежності НБУ», — підкреслив колишній очільник Нацбанку.

Він зазначив, що «існують інші фактори, які прямо свідчать про позапроцесуальну природу такого переслідування», і наразі він займається формуванням власної правової позиції з цього питання.