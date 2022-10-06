Норвегія обмежила прохід російських риболовних човнів до своїх портів

Уряд Норвегії обмежив прохід російських рибальських кораблів. Тепер вони можуть заходити лише в три порти — там їх перевірятимуть митники.

Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ країни.

Російські рибальські судна матимуть доступ лише до портів Тромсе, Кіркенесу та Ботсфіорду.

«Ми маємо інформацію, яка вказує на необхідність посилити контроль над російськими рибальськими суднами», — заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

Міністр юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мехл заявила, що поліція хоче розширити патрулювання у відкритих для росіян портах. Правоохоронці співпрацюватимуть з митниками.

«Коли кордони [росії] з Європою все більше закриваються, це робить нас уразливими. Це підвищує ризик незаконної діяльності в Норвегії. Ми уважно стежимо за розвитком подій та готові вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно», – заявила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.