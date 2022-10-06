В Україні відзавтра заборонена музика у громадському транспорті

В Україні з пʼятниці, 7 жовтня, набуває чинності закон 2310-ІХ — він забороняє «акустичне насильство» у пасажирському транспорті.

Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звуки — крім інформації про поїздку. Під час нерегулярних перевезень музику та фільми можна включати на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише за згодою всіх пасажирів. Водій таксі також може вмикати музику лише за згодою пасажирів.

Цим же законом заборонено публічне відтворення пісень та кліпів російських співаків.